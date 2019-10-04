Екатеринбург, 4 октября 2019, 18:05 — REGNUM В Свердловской области подвели итоги ученического конкурса видеороликов на экологические темы «Наведем свои порядки!». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Первое место заняли первоклассники (брат и сестра) из Екатеринбурга, второе — шестиклассница из Кушвы, а третье место жюри присудило работе ученицы второго класса школы города Первоуральска.
Награждение участников конкурса пройдёт с 7 по 10 октября.
Отметим, что помимо победителей, все участники конкурса получат поощрительные призы.