Симферополь, 4 октября 2019, 18:01 — REGNUM В Крыму остаётся нерешённым вопрос сохранения и развития культуры в сельских поселениях, в частности — ремонта и строительства новых клубов. Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе Госсовета РК.
По его словам, необходимо организовать работу по строительству современных клубов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за незавершённого ремонта в Севастополе полгода простаивает самый большой в городе детско-юношеский клуб «Молодость».
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