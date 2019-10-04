Симферополь, , 18:01 — REGNUM В Крыму остаётся нерешённым вопрос сохранения и развития культуры в сельских поселениях, в частности — ремонта и строительства новых клубов. Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе Госсовета РК.

«На опыте Смоленской области коллеги рассказали, что в год там строится 15 новых клубов. Область по численности примерно совпадает с Крымом. У нас же этот вопрос запущен изначально. В некоторых сельских поселениях клубы сгорели или разворованы до основания. Без них не смогут развиваться сельские территории. Без культуры полноценная жизнь на селе в принципе невозможна», — уверен Константинов.

По его словам, необходимо организовать работу по строительству современных клубов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за незавершённого ремонта в Севастополе полгода простаивает самый большой в городе детско-юношеский клуб «Молодость».

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