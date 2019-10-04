Калуга, , 18:19 — REGNUM В Калуге активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта добились завершения капитального ремонта системы центрального отопления в трех многоквартирных домах Калуги — на улицах Добровольского, Механизаторов и на Площади Мира, где в начале октября температура в квартирах опустилась до 10 градусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Среди жильцов дома, страдавших от холода 96-летний участник Великой Отечественной войны Петр Степанович Жарков Onf.ru

По словам члена регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Дмитрия Афанасьева, особую тревогу вызывал семиэтажный дом по адресу Площадь Мира, 2 — одно из самых крупных жилых зданий в Калуге: 246 квартир, более 700 жителей. Здесь капитальный ремонт по замене центрального отопления начали ещё в начале мая 2019 года, но темпы его были настолько неспешные, что в августе жители забили тревогу. Они жаловались властям города и представителям Фонда капитального ремонта, высказывали опасения, что до начала отопительного сезона работы не будут завершены. Так в итоге и получилось. Ещё летом рабочие смонтировали трубы отопительной системы от первого до седьмого этажа, но затем их демонтировали — коммуникации оказались не того диаметра. Этот факт, по мнению граждан, красноречиво свидетельствует о низком качестве подготовки к ремонту. Среди жильцов дома, страдавших от холода, много пожилых людей. Один из них — 96-летний участник Великой Отечественной войны Петр Степанович Жарков.

«Когда мы пришли домой к ветерану, он не жаловался, был немногословен и собран. При этом сидел на кровати в толстом тулупе. Сегодня, 4 октября, мы провели очередной, уже шестой за последние дни рейд, вновь встретились с людьми, проверили работу. Вся обвязка отопления в подвале выполнена, стояки приварены. Тепло в квартиры наконец-то начало поступать. Сейчас важно провести индивидуальную работу в каждой квартире: проверить, нет ли каких-то заглушек, препятствующих поступлению тепла в комнаты, устранить протечки. Рабочие этим занимаются», — сказал Дмитрий Афанасьев.

Кстати, ещё один калужский дом, где люди рисковали войти в холодный сезон без отопления, — № 26 по улице Добровольского. Граждане обратились за помощью в ОНФ в конце сентября. Общественники провели рейд вместе с представителями городской управы и Фонда капитального ремонта и попросили предпринять все усилия, чтобы завершить ремонт как можно скорее. В результате работа значительно ускорилась: ремонтные бригады трудились до глубокой ночи и в будни, и выходные. Сейчас отопление в доме запустили. Третий дом, где после вмешательства общественников завершили капитальный ремонт системы центрального отопления, находится по адресу улица Механизаторов, 21. Жители сообщили, что проблемы с отоплением связаны в том числе с перебоями в работе котельной.

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