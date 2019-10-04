Сочи, Краснодарский край, , 17:52 — REGNUM В ходе заседания Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» дан старт третьему сезону конкурса «Лидеры России», чт о автоматически запускает и регистрацию участников нового сезона кадрового конкурса.

В этом сезоне в конкурсе появятся три новых направления — профессиональные треки. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров на заседании Наблюдательного совета АНО.

Напомним, в пятницу, 4 октября, АНО «Россия — страна возможностей» проводит в образовательном центре «Сириус» в Сочи первое заседание Наблюдательного совета под председательством Президента России Владимира Путина. На повестке — промежуточные итоги работы организации, планы дальнейшей работы платформы, новые проектные инициативы и развитие уже действующих проектов.

«Учитывая потребность в сильных управленцах специализированных отраслей, таких как наука или медицина, мы ввели новый формат — профессиональные треки (специализации). В этом году их будет три: «здравоохранение», «наука», «финансы и технологии», — сказал Алексей Комиссаров.

Он добавил, что в новом сезоне «Лидеров России» призы останутся неизменными. «Все победители получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны. Лучшие из лучших также получат возможность поучаствовать в специальной программе развития кадрового управленческого резерва ВШГУ», — уточнил руководитель конкурса.

Детальная информация о профессиональных специализациях третьего сезона конкурса «Лидеры России» будет презентована на пресс-конференции 8 октября в Москве.

Заседание Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» проводит впервые. Ему предшествовала двухдневная проектная сессия с участием финалистов и победителей флагманских проектов и конкурсов президентской платформы — «Лидеры России», «Мой первый бизнес», студенческой олимпиады «Я — профессионал», фестиваля «Российская студенческая весна», всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», инженерного чемпионата «CASE-IN» и других. Проектные команды работали над новыми проектными инициативами, критериями эффективности проектов и отбора участников, механизмами вовлечения новых участников в социальные кадровые проекты платформы, форматами продвижения конкурсов и проектов.

Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».