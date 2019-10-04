Волгоград, , 18:00 — REGNUM Итоги экологической акции «Чистый Дон» подвели 4 октября в станице Трёхостровская Иловлинского района Волгоградской области. Масштабный марафон объединил более двух тысяч участников. В последний день акции волонтёры расчистили зелёную стоянку возле станицы, мусор отправят на сортировочную станцию и полигон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экологическая акция на берегах второй по величине реки, протекающей на территории области, вошла в число мероприятий, предусмотренных в рамках приоритетного регионального и федерального проектов «Сохранение уникальных водных объектов». Кроме «Чистого Дона» регион принял участие в акции «Вода России» — 20 тысяч человек с апреля 2019 года провели 344 субботника. По словам начальника управления пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области Юлии Ермаковой, организация волгоградского этапа была признана командой проекта «Узнай.PRO» лучшей волонтёрской практикой.

Напомним, Волгоградская область получила государственную поддержку проекта сохранения Волго-Ахтубинской поймы, в рамках которого в регионе построят комплекс гидротехнических сооружений. С 2020 года начнётся реализация программы «Сохранение уникальных водных объектов».