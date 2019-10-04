Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Дорожные предприятия Санкт-Петербурга прекратили поливомоечные работы и готовятся вести уборку дорог по зимней технологии — в связи с прогнозом о возможности снегопада в предстоящие выходные, 5 и 6 октября.

Дорожная уборка ИА REGNUM

Как сообщили 4 октября в городском комитете по благоустройству, у дорожных служб всё готово для приготовления солевых растворов, которые применяются там, где при похолодании в первую очередь образуется гололедная пленка — на мостах, путепроводах, набережных.

Также будет подготовлена к использованию и пескосоляная смесь, с содержанием соли 5−10%. Ею обрабатывают дороги в Петербурге уже несколько зим, отказавшись от использования чистой соли, наносящей вред людям, животным и автомобилям.

«Несмотря на то, что официальный зимний сезон наступает у дорожников 16 октября, при получении сведений о неблагоприятных погодных явлениях предприятия будут вести уборку города по зимней технологии», — заверили в Смольном.

Одновременно власти призывают водителей проявлять особое внимание и осторожность в условиях осложнения дорожной обстановки.

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