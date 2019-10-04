Сочи, Краснодарский край, , 17:30 — REGNUM Менее чем за месяц на конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» (входит в президентскую платформу «Россия страна возможностей») поступило около 11 тысяч заявок. Общее число размещенных на платформе проекта кейсов превысило 3400, а количество работодателей, разместивших их — около 1000. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта АлексейКомиссаров на заседании Наблюдательного совета АНО.

«Профстажировки 2.0» — совместный проект АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

В пятницу, 4 октября, АНО «Россия — страна возможностей» проводит в образовательном центре «Сириус» в Сочи первое заседание Наблюдательного совета под председательством Президента России Владимира Путина. На повестке — промежуточные итоги работы организации, планы дальнейшей работы платформы, новые проектные инициативы и развитие уже действующих проектов.

«Сейчас в самом разгаре конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Мы проводим его совместно с Общероссийским народным фронтом, и всего за месяц получили уже 10 871 заявку», — рассказал АлексейКомиссаров.

Он уточнил, что «в настоящее время 946 работодателей разместили на платформе проекта 3485 практико-ориентированных задач — кейсов».

«Мы уверены, что конкурс поможет сократить дистанцию между работодателями и студентами», — добавил Алексей Комиссаров.

Конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» стартовал 10 сентября. Студенты получили доступ к решению практических заданий-кейсов компаний. Они размещены на платформе профстажировки.рф. Эти решения будут выполнены в виде курсовых и дипломных работ. К партнерам проекта уже присоединились Минстрой России, «СИБУР Холдинг», «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот», «РЖД», «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», «Росгеология», «Магнит» и многие другие ведущие компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» проводит впервые. Ему предшествовала двухдневная проектная сессия с участием финалистов и победителей флагманских проектов и конкурсов президентской платформы — «Лидеры России», «Мой первый бизнес», студенческой олимпиады «Я — профессионал», фестиваля «Российская студенческая весна», всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», инженерного чемпионата «CASE-IN» и других. Проектные команды работали над новыми проектными инициативами, критериями эффективности проектов и отбора участников, механизмами вовлечения новых участников в социальные кадровые проекты платформы, форматами продвижения конкурсов и проектов.

В июле на сайте Кремля был опубликован президентский указ, согласно которому Президент России ВладимирПутин возглавил Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей». Согласно указу, членами Наблюдательного совета также стали заместитель Председателя Правительства РФ ТатьянаГоликова, президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» ГерманГреф, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ СергейКириенко, министр науки и высшего образования РФ МихаилКотюков, помощник Президента РФ АндрейФурсенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» СветланаЧупшева, руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» ЕленаШмелева и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» АлексейКомиссаров.

Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».

Общероссийскийнародныйфронт (ОНФ) — это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

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