Москва, , 17:31 — REGNUM Шесть станций Большой кольцевой линии (БКЛ) «Московского метрополитена» будут обеспечены пересадками на станции первого и второго Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2). Об этом рассказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Между МЦД-1 и БКЛ будет две пересадки — со станций метро «Савеловская» и «Можайская» станет возможным перейти на станции «Савеловский вокзал» и «Кунцево» соответственно. Ещё четыре пересадки будет организовано между МЦД-2 с станциями БКЛ «Шереметьевская», «Ржевская», «Текстильщики» и «Печатники». С перечисленных станций можно будет попасть на станции МЦД-2 «Марьина Роща», «Ржевская», «Текстильщики» и «Печатники» соответственно.

«В результате реализации проекта МЦД протяженность линий метро и железной дороги в Москве и ближнем Подмосковье составит около тысячи километров, то есть увеличится практически в три раза по сравнению с протяженностью системы метрополитена, которая была в 2010 году», — рассказал Андрей Бочкарев.

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