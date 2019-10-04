Симферополь, 4 октября 2019, 17:19 — REGNUM У крымчан существует запрос на поднятие общего уровня здравоохранения. Об этом заявил председатель крымского парламента Крыма Владимир Константинов, сообщили 4 октября в пресс-службе Госсовета РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил президенту Владимиру Путину о том, что отсутствие узких специалистов по ряду направлений здравоохранения остаётся одной из главных нерешённых проблем полуострова.
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