Симферополь, , 17:19 — REGNUM У крымчан существует запрос на поднятие общего уровня здравоохранения. Об этом заявил председатель крымского парламента Крыма Владимир Константинов, сообщили 4 октября в пресс-службе Госсовета РК.

«Эта задача очень непростая, сложная и многовекторная, тут нет простого решения и нет простого ответа. Поэтому мы сделали в Госсовете комитет по вопросам здравоохранения хранения отдельным. Он призван улучшить качество медицинского обслуживания крымчан и разрешить существующие в отрасли проблемы», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил президенту Владимиру Путину о том, что отсутствие узких специалистов по ряду направлений здравоохранения остаётся одной из главных нерешённых проблем полуострова.

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