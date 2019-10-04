Ставрополь, , 17:24 — REGNUM Суд на Ставрополье рассмотрит уголовное дело о хищении бюджетных денег при строительстве домов для детей-сирот. На скамье подсудимых окажется директор строительной компании «Прогресс», сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2014 года министерство строительства и ЖКХ Ставропольского края и ООО «Прогресс» заключили госконтракт на строительство четырех многоэтажных домов. Квартиры в них должны были достаться сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

На выполнение работ компания получила из бюджета более 13 млн рублей. Однако в результате обвиняемый предоставил некачественные жилые помещения, которые не отвечали требованиям безопасности. Похищенные деньги, как считает обвинение, злоумышленник «обратил в свою пользу».

Таким образом, директор организации обвиняется в мошенничестве и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя.

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