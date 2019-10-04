Волгоград, , 17:27 — REGNUM Центральный районный суд Волгограда 4 октября вынес приговор председателю президиума Волгоградской областной общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей» Юрию Гольдеру. Мужчину признали виновным в коммерческом подкупе, сопряжённом с вымогательством — он собирал деньги с предпринимателей, у которых выявил нарушения. Свою вину защитник прав потребителей категорически не признавал, сообщили 4 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Суд установил, что проверки Ассоциации в большинстве случаев были обусловлены личной корыстью — у коммерсантов вымогали деньги за непринятие мер по выявленным общественной организацией нарушениям. Так, в мае 2017 года председатель потребовал 1,5 млн рублей от представителя владельца гостиничного комплекса в Волгограде за нарушение некоторых услуг. Затем осуждённый согласился на мировое соглашение и снизил «ущерб» до миллиона рублей. В июле 2017 года оперативники регионального МВД совместно с сотрудниками ФСБ задержали мужчину при получении этих денег.

Общая сумма криминального дохода председателя составила 1,8 млн рублей. Суд решил лишить его свободы на девять лет.