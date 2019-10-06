- Война. Хроника 1941−1954 г.г. 6 октября: каратели обращены в бегство. Советские войска подступают к Риге.
Москва, 6 октября 2019, 03:00 — REGNUM Читайте также: Война: В Сталинграде идут бои за заводы «Красный Октябрь» и «Баррикады»
6 — 28 октября 1944 года войска 2-го Украинского фронта провели на территории Венгрии и Румынии Дебреценскую наступательную операцию, целью которой был разгром немцев в районе городов Клуж — Орадя — Дебрецен и содействие 4-му Украинскому фронту в разгроме восточно-карпатской группировки противника. Красная Армия нанесла серьёзный урон гитлеровским захватчикам. Советские войска заняла выгодные позиции для развития наступления в направлении Будапешта.
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