Нью-Дели, , 17:52 — REGNUM Правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди амнистировало более 2 000 человек в честь 150-й годовщины со дня рождения Махатмы Ганди — отца нации и лидера национально-освободительного движения в Индии. Об этом 4 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на официальное заявление местной администрации.

Особая программа по амнистии была осуществлена в несколько этапов со 2 октября 2018 года по 2 октября 2019 года. Так, 2 октября 2018 года были освобождены 919 заключённых, 6 апреля 2019 года — 505, а 2 октября 2019 года — ещё 611 человек.

Под амнистию попали мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, которые отбыли не менее половины своего тюремного срока.

Напомним, что 2 октября 2019 года по всему миру прошли масштабные празднования 150-й годовщины со дня рождения Махатмы Ганди.