Рига, , 16:33 — REGNUM 4 октября в Латвии был завершен приём заявок от претенденток на стипендию по программе She Goes Tech, которую организовала неправительственная организация Riga TechGirls совместно с IT-компанией Accenture. Об этом пишет портал LSM.

«Мы получили 650 заявок на 80 мест. Такой уровень интереса со стороны женщин, их желание освоить новую профессию и начать карьеру в IT-сфере — приятная неожиданность», — заявил источник в Riga TechGirls.

По словам источников, далее последует процесс оценки заявок и тестирование кандидатов. Основные требования — способность к аналитическому мышлению и уровень владения английским. Те, кто получит стипендии пройдут обучение по трём языкам программирования: Java, JavaScript и Scala, отметил источник в Riga TechGirls.

Отмечается, что процесс обучения рассчитан на два месяца при интенсивности занятий 3, 4 раза в неделю, и включает в себя мастер классы со специалистами отрасли. Обучение вечернее и в выходные дни. Программу поддержал фонд IT образования Start.