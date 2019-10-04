Додома, , 18:08 — REGNUM Организация Объединенных Наций заявила, что из Танзании репатриирована первая группа бурундийских беженцев из около 600 человек.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, первая группа беженцев из лагерей Ндута, Ньяругусу и Мтендели, находящихся в области Кигомба уже была возвращена в Бурунди.

Как сообщает министерство внутренних дел Танзании, беженцы дали свое согласие на добровольную репатриацию. Игве Атумани, представитель министерства внутренних дел Танзании в области Кигоме, отметил, что беженцы были возвращены в Бурунди, поскольку в стране ситуация в области безопасности была стабилизирована.

Однако некоторые беженцы выразили неготовность вернуться на родину, утверждая, что стабильность в стране была восстановлена не до конца.

Тем не менее, как подчеркнул Игве Атумани, заявление беженцев необоснованно, добавив, что правительство Танзании будет и в дальнейшем продолжать побуждать их возвращаться в Бурунди.