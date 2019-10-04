Бийск, Алтайский край, , 16:21 — REGNUM В Бийске автоинспекторы проверили пассажирские автобусы. Там участились жалобы горожан на работу общественного транспорта, передает 3 октября Общественное телевидение России.

Инспекторы проверяли у водителей документы: права, информацию о техосмотре, страховку на машину, а также справку о медицинском осмотре, который каждый водитель должен проходить перед выходом на маршрут.

Рейд проводили на конечных остановках, чтобы не мешать пассажирам. За день инспекторам удалось проверить больше 40 машин.

У одного водителя не оказалось документов о техосмотре. За это перевозчику выписали штраф на 500 рублей.

Дмитрий Грядушкин, водитель автобуса «Просмотрели по документам, что вовремя не прошли техосмотр. Я просмотрел, перевозчик просмотрел. Это у нас первый раз, не было такого никогда».

Денис Лесных, начальник отделения надзора ГИБДД МУ МВД России «Бийское» «Произошел рост дорожно-транспортных происшествий с пассажироперевозящим транспортом. На сегодняшний день у нас 14 ДТП, из них один человек погиб».

Такие рейды проходят в Бийске несколько раз в месяц. С начала года инспекторы выписали больше полутора тысяч нарушений водителям и перевозчикам.