Бийск, Алтайский край, 4 октября 2019, 16:21 — REGNUM В Бийске автоинспекторы проверили пассажирские автобусы. Там участились жалобы горожан на работу общественного транспорта, передает 3 октября Общественное телевидение России.
Инспекторы проверяли у водителей документы: права, информацию о техосмотре, страховку на машину, а также справку о медицинском осмотре, который каждый водитель должен проходить перед выходом на маршрут.
Рейд проводили на конечных остановках, чтобы не мешать пассажирам. За день инспекторам удалось проверить больше 40 машин.
У одного водителя не оказалось документов о техосмотре. За это перевозчику выписали штраф на 500 рублей.
Такие рейды проходят в Бийске несколько раз в месяц. С начала года инспекторы выписали больше полутора тысяч нарушений водителям и перевозчикам.