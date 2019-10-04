Ла-Пас, , 16:08 — REGNUM Количество очагов возгорания в боливийской части Амазонии сокращено до минимума с момента начала тушения пожаров в августе. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на официальные боливийские источники.

«Число очагов возгорания в Чикитании [историческая область Боливии, на территории которой горят леса Амазонии — примеч. ред.] значительно снизилось <…> Оно сократилось до 26», — передаёт агентство слова министра обороны Боливии Хавьера Савалеты.

Министр обороны подчеркнул, что это самый низкий показатель с 17 августа, когда в Чикитании был зафиксирован 8 461 очаг возгорания.

Несмотря на оптимистичную ситуацию, Савалета призвал жителей региона воздержаться от разведения костров до наступления сезона дождей.