Москва, , 16:00 — REGNUM В Москве вечером 4 октября пробки поднимутся до восьми баллов. Об этом говорится в прогнозе сервиса «Яндекс.Пробки».

Автомобильные пробки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 15:55 уровень затруднений в столице оценивается в шесть баллов. В ближайшие часы обстановка на дорогах ухудшится. Пик загруженности придётся на 18 и 19 часов — восемь баллов. Этому уровню сервис присваивает статус «многокилометровые пробки».

Как сообщало ИА REGNUM, о пробках в столице в пятничный вечер ранее информировали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы. Специалисты ЦОДД советуют пользоваться автомобилем после 20:00.

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