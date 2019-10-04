Москва, , 15:58 — REGNUM Круглый стол «Российско-китайское взаимодействие добрых соседей новой эпохи», совместно организованный комиссией по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, Московским клубом, Общественным советом при Минкультуры РФ, Институтом русско-китайского стратегического взаимодействия (ИРКСВ) пройдёт в Москве 10 октября.

Проведение круглого стола приурочено 70-летию со дня основания Китайской Народной Республики. Впервые предложение о Российско-китайском взаимодействии как добрых соседей новой эпохи через развитие проекта «Великий Чайный Путь» прозвучало 23 марта 2013 года в речи Си Цзиньпина в МГИМО.

К участию приглашены чрезвычайный и полномочный посол КНР В РФ Чжан Ханьхуэй, председатель Общества российско-китайской дружбы, первый заместитель председателя ГД РФ Иван Мельников, директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев, чрезвычайный и полномочный посол РФ Дмитрий Рюриков, начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ, первый заместитель министра обороны (2004−2008) Юрий Балуевский. А также Директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин, член Изборского клуба, академик РАЕН, директор Института экономических стратегий РАН Александр Агеев, руководитель группы ветеранов Общества российско-китайской дружбы Николай Чуйков, писатель-историк, автор политических биографий, переведенных на китайский язык, Сталина и Си Цзиньпина Святослав Рыбас, военный теоретик, автор книги «Общая теория войны», президент Коллегии военных экспертов России Александр Владимиров, российский экономист-аналитик Михаил Хазин и генеральный секретарь Евразийской Организации экономического сотрудничества Владимир Пискурев.

Ведущие — Елена Сутормина и Михаил Лермонтов.

Отмечается, что последние несколько лет проводятся консультации о создании международного «Мозгового центра» с участием ведущих экспертов России и Китая. Подписан ряд соглашений о партнерстве между неправительственными организациями.

По итогам Круглого стола предполагается принятие решения о подготовке к созданию неправительственного российско-китайского «Мозгового центра».