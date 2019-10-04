Ташкент, , 15:57 — REGNUM С 2020 года прием на государственную службу в Узбекистане будет проходить на основе открытого независимого конкурса, сообщает издание «Газета.uz» со ссылкой на соответствующий указ президента республики Шавката Мирзиёева.

Документ направлен на кардинальное совершенствование кадровой политики и системы государственной гражданской службы в республике. В указе президента отмечается, что в стране сохраняются системные проблемы, которые приводят к недостаточной обеспеченности госорганов квалифицированными специалистами.

Документ вводит новые принципы кадровой политики. В частности, планируется внедрение «карьерной модели» государственной гражданской службы, применение принципа меритократии, проведение открытого конкурса, внедрение единой системы оплаты труда, а также применение ряда других принципов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что самой большой угрозой для республики является качество, подготовка и преданность кадров государственного аппарата.

Читайте также: Президент Узбекистана назвал уровень чиновников главной угрозой