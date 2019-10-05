Москва, , 09:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил учителей с профессиональным праздником и отметил необходимость повышения престижа и социального статуса педагога.

«В нашей стране День учителя отмечают в каждой семье. Мы благодарим в этот день учителей, которые открывают школьникам мир знаний и жизни, помогают выявить способности и таланты», — говорится в поздравлении Володина.

Учитель и годы спустя остается одним из главных людей в нашей жизни, отметил он.

«Важно повышать престиж и социальный статус учителя, расширять возможности для его профессиональной и творческой реализации, помогать в решении бытовых проблем. От этого во многом зависит качество образования, будущее наших детей и страны», — указал Володин.

Спикер Госдумы пожелал всем учителям здоровья, успехов и всего самого доброго.

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