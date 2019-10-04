Москва, , 15:46 — REGNUM Попытка бизнесмена, совладельца совхоза им. Ленина Павла Грудинина в суде оспорить инвалидность бывшей супруги вызвала поток критики со стороны известных россиянок. «Милые женщины, как же иногда нам непросто живётся», — отметила, в частности, телеведущая Арина Шарапова на своей странице в Facebook, рассуждая на тему поступка Грудинина.

«Всегда любопытно наблюдать за тем, как праведные слова людей расходятся с их поступками. И я уже ничему не удивляюсь, просто наблюдаю. Сегодня, например, за бракоразводным процессом вчерашнего кандидата в президенты Грудинина», — отметила Шарапова.

Она напомнила, что теперь Грудинин судится уже не только с бывшей женой Ириной по вопросу раздела имущества, но и с клиническим институтом им. Владимирского (МОНИКИ).

«Судится, чтобы снять с жены инвалидность второй группы. Мол, медики с женой в сговоре. Но дело тут не в обостренном чувстве справедливости Павла. Нет. Просто инвалидам во время развода полагается не половина, а две трети от общего имущества. А если жену лишить инвалидности, то сбережений на счетах останется больше. Вот такой «мужской» взгляд на «духовное здоровье нации», — сделала вывод Арина Шарапова.

Осудила исковые требования Павла Грудинина и популярный блогер, дизайнер Айза Анохина.

«Расскажите мне, что за жесть происходит в этой истории с разводом Грудинина? Он что, реально подал в суд на больницу, чтобы отобрать у бывшей жены инвалидность? Я просто читаю новости, но глазам не верю. Это что за дикий ад просто? Нет, всякое при разводах бывает, но это — просто какое-то новое дно в болоте человеческой подлости!!! Что происходит с мужчинами??» — спрашивает она на своей странице в Instagram.

Ранее телеведущая Ксения Бородина назвала судебный иск Грудинина о снятии инвалидности с бывшей супруги «запредельной по своей циничности историей». «Ведет себя хуже любой бабы! Вместо того, чтобы на старости лет оставить что-то — судится, пытается лишить ее инвалидности!!! Натуральный сюжет, от которого волосы встанут дыбом», — возмутилась Бородина.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель центрального комитета профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Кузьменко отверг претензии Грудинина в адрес Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) им. Владимирского, назвав мотивы бизнесмена «морально нечистоплотными».

Напомним, что инвалидность Ирины Грудининой стала основанием увеличения её доли в совместно нажитом имуществе, которое было разделено в ходе бракоразводного процесса.

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