Хартум, , 15:49 — REGNUM Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщают, что кампания по вакцинации против холеры, которая начнется в конце этого месяца, является лишь одной из целого комплекса мер, которые она будет осуществлять для предотвращения вспышки холеры в Судане. Об это передает VOA Africa.

В последних отчетах министерства здравоохранения Судана число подтвержденных случаев холеры составило 215, включая восемь смертей. Правительство страны объявило о вспышке холеры в штате Голубой Нил 8 сентября, а вскоре после этого в штате Синнар были зарегистрированы новые случаи заболевания.

Представители ВОЗ предупреждают, что шесть других штатов страны также находятся в опасности. Сотрудник ВОЗ Тарик Ясаревич заявил, что прошлый опыт показывает, что для сдерживания этой смертельной болезни необходимы быстрые действия.

«Вспышки холеры и острой диареи уже фиксировались с августа 2016 года по март 2018 года, причем было зарегистрировано более 36 000 случаев заболевания, и уроки, извлеченные из этой вспышки, были включены в план реагирования, который в настоящее время разрабатывается федеральным министерством здравоохранения, ВОЗ и другими партнерами», — сказал Ясаревич.

Отмечается, что предыдущая вспышка затронула 18 штатов, что привело к гибели 823 человек, 15% из которых были детьми в возрасте до 5 лет.

По словам Ясаревича, ВОЗ, детский фонд и партнеры ООН начнут кампанию по оральной вакцинации в середине октября.

«Мы стремимся вакцинировать 1,6 миллиона человек в восьми населенных пунктах в двух штатах, где подтвердились случаи заболевания холерой», — сказал Ясаревич.

Холера и другие диарейные заболевания являются постоянной проблемой в Судане из-за слабой инфраструктуры здравоохранения в стране и ветхих систем безопасной воды и канализации.