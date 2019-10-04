Пермь, , 15:37 — REGNUM В Пермском крае перед судом предстанет группа местных жителей из семи человек, которая обвиняется в незаконном обороте наркотиков и отмывании преступного дохода на сумму свыше 16 млн рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, группе инкриминируют 110 эпизодов преступной деятельности. Наркодилеры орудовали в 2016—2018 годах. Руководили группой два организатора.

По версии следствия, наркотические средства распространялись с помощью интернета и мессенджеров. Запрещенные вещества участники преступной группы оставляли в тайниках-закладках на территории Перми и Краснокамска.

Группе удалось сбыть более 25 граммов наркотического вещества. Еще один килограмм был приготовлен к реализации. В результате преступных действий легализовано более 16 млн рублей.