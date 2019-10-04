Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM В выходные дни 5 и 6 октября температура воздуха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ночные и утренние часы опустится до отрицательных значений. Похолодание будет сопровождаться осадками в виде снега

«Ожидается выпадение осадков преимущественно в виде мокрого снега, снега. Возможно образование временного снежного покрова, на дорогах — гололедица», — заявили 4 октября в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

По прогнозу синоптиков, 5 октября в Петербурге местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем на фоне ветра северных направлений. Температура воздуха ночью составит 0…+2 гр., в окрестностях местами до — 1 гр., днем +3…+5 гр.

В Ленинградской области в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью −2…+3 гр., днем +1…+6 гр.

На дорогах местами возможно образование гололедицы.

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