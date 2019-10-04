История вопроса

В России действует 7 сетей метрополитена и 1 метротрам. И если московское метро значительно расширяется: уже введено в действие Московское центральное кольцо, запланировано строительство десятков станций, центральных диаметров, - то почти все проекты новых региональных метрополитенов оказались отменены или заморожены. Исключением является только Челябинское метро, но и там открытие не планируется раньше 2025 года.