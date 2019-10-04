Екатеринбург, 4 октября 2019, 15:40 — REGNUM Екатеринбургские власти заложили аллею в честь юбилея городского метро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский вместе с другими почётными гостями посадили ряд деревьев рядом с метродепо. Первое дерево — рябину — заложил сам градоначальник, после чего к делу присоединились депутаты городской думы и чиновники мэрии.
Градоначальник попутно похвалил советскую систему образования, которая «предполагала высадку деревьев».
Напомним, ранее анонсировал возможное строительство второго метродепо. Без нового депо будет невозможно полностью простроить вторую ветку метро.
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