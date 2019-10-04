Джизак, Узбекистан, , 15:31 — REGNUM Правительство Узбекистана приняло постановление о создании современного медицинского кластера в Галляаральском районе Джизакской области республики, сообщает 4 октября издание Norma.uz.

В рамках проекта на площади в 10 га планируют построить клиники, больницы, образовательные здания и другие объекты. За реализацию проекта будет отвечать ООО Medical care cluster.

До 1 января 2022 года компания освобождается от уплаты НДС, таможенных платежей при ввозе материалов, которые необходимы для строительства и оснащения медицинского кластера.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле делегация из Узбекистана встретилась с представителями российских медицинских компаний в Москве. Стороны обсудили создание медицинского кластера в Джизакской области республики.

Читайте также: В Узбекистане утвердили порядок составления перечня бесплатной медпомощи