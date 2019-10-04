Дербент, Дагестан, , 15:33 — REGNUM В Дагестане будут снесены незаконные пристройки вдоль Самур-Дербентского канала, на участке которого вскоре начнутся ремонтные работы. Мэрия Дербента просит горожан самостоятельно демонтировать незаконные объекты в охранной зоне, передает РГВК «Дагестан».

Если пристройки не будут снесены добровольно, против нарушителей начнут принимать меры, предусмотренные законом. Кроме того, администрация города намерена организовать рейды по выявлению незаконных канализационных труб, выведенных в канал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане был объявлен аукцион на реконструкцию участка магистрального канала Самур-Дербентской оросительной системы протяжённостью 5,54 км (общая длина канала — 98,4 км). Планируется очистить канал от мусора, расширить его дно, а также залить по краям железобетонный монолит высотой 80 см от уровня земли.

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