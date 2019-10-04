Оренбург, , 15:24 — REGNUM В Медногорске Оренбургской области прокуратура выявила факт уклонения врачом исполнения уголовного наказания, назначенного судом в колонии-поселении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM надзорном ведомстве региона.

Правосудие

Женщина осуждена летом 2019 года. Суд первой инстанции назначил медику два с половиной года колонии-поселения и запретил меддеятельность в течение двух лет. В июне 2019 года апелляционный суд оставил приговор Медногорского городского суда без изменения.

Однако осужденная не исполнила возложенную на нее судом обязанность и не явилась в течение десяти дней с момента вступления приговора в законную силу в УФСИН по Оренбуржью для получения предписания о направлении в пенитенциарное учреждение.

По данным прокуратуры, женщина пыталась уклонится от отбытия наказания. Она затягивала сроки заезда. Например, получила медицинскую справку о том, что по состоянию здоровья не может находиться в колонии-поселении.

В настоящее время женщина находится в колонии-поселении. А двое членов врачебной комиссии, выдавших медзаключение, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-терапевт медногорской больницы признана виновной в неоказании помощи пациентам, что привело к смерти трех человек.

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