Самара, , 15:19 — REGNUM Движение транспорта в Самаре на пересечении ул. Авроры и Московского шоссе ограничат из-за проведения аварийно-восстановительных работ на трубопроводе. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба министерства транспорта Самарской области.

Отмечается, что с 5 октября с 9:00 до 3:00 6 октября будут закрыты для движения 2-я и 3-я полосы в центр и 3-я полоса из центра.

Чиновники просят жителей города заранее планировать маршрут движения.

Напомним, что на этом участке дороги в 2019 году движение уже перекрывалось не раз. Так, в июле месяце на этом месте ограничения движения вводились дважды.