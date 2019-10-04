Элиста, , 15:25 — REGNUM В отношении бывшего министра здравоохранения Республики Калмыкия Руслана Нагаева возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Чиновник замешан в хищении бюджетных средств подрядчиком при капремонте онкодиспансера. Расследование начали после оглашения результатов коррупционного дела в отношении руководителя стройфирмы, сообщили 4 октября в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Генеральный директор ООО «Строй Инвест» подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Подрядчик при выполнении государственного контракта по капитальному ремонту радиологического блока БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им. Э. С. Тимошкаевой» составил фиктивные акты выполненных работ. Министр здравоохранения подписывал эти документы с сентября 2015-го по январь 2018 года. Следователи считают, что строительная компания похитила свыше 3,1 млн рублей бюджетных средств.

Уголовное дело в отношении министра возбудили 30 сентября 2019 года после результатов расследования коррупционного дела — прокурор дал указание дать уголовно-правовую оценку действиям чиновников.