Алма-Ата, Казахстан, , 15:12 — REGNUM В зонах сейсмической активности Алма-Аты установили пять датчиков, которые помогут при разработке системы раннего оповещения о землетрясении, сообщает 4 октября издание InAlmaty.kz.

Отмечается, что сейсмодатчики были закуплены по программе целевого финансирования комитета науки министерства образования и науки республики. Разработкой системы раннего оповещения занимается институт сейсмологии Казахстана.

Заместитель директора института Даулет Сарсенбаев заявил, что для разработки методики были выбраны швейцарские датчики GeoSIG. Он добавил, что генеральный директор японской компании Challenge Kазуо Сасаки заинтересовался проектом и подарил пять датчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Алма-Ату посетила делегация Японского общества сейсмической изоляции (JSSI) во главе с директором Кенжи Савада. По его словам, японские и казахстанские технологии сейсмического укрепления зданий имеют много общего.

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