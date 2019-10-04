Москва, , 15:09 — REGNUM Попытки обвинить СССР в развязывании войны Великой Отечественной войны имеют не только пропагандистский и не столько научный смысл, сколько дипломатический. заявил корреспонденту аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Владимира Путина по поводу «развязывания Сталиным войны».

«Обвинение СССР в развязывании войны может дать карт-бланш для пересмотра итогов этой войны, в том числе и территориальных изменений, имевших место по её итогам.

Поэтому позиция президента России Владимира Путина в данном случае вполне логична и разумна. Беда лишь в том, что часто наши государственные и окологосударственные структуры сами поддерживают антисоветскую риторику ради мелкого внутриполитического гешефта, а то и без него.

Страна, где на государственные средства ведут антисоветскую пропаганду некоторые организации, поневоле ставит себя в уязвимое положение как правопреемника СССР», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай», заявил, что заявления о том, что Иосиф Сталин виновен в начале войны Советского Союза с Германией — верх цинизма.

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