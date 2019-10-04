Москва, 4 октября 2019, 15:09 — REGNUM Попытки обвинить СССР в развязывании войны Великой Отечественной войны имеют не только пропагандистский и не столько научный смысл, сколько дипломатический. заявил корреспонденту аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Владимира Путина по поводу «развязывания Сталиным войны».
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай», заявил, что заявления о том, что Иосиф Сталин виновен в начале войны Советского Союза с Германией — верх цинизма.
Читайте также: Путин заступился за Сталина. Советский вождь войну с Германией не начинал