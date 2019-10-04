Москва, , 15:05 — REGNUM На предприятиях «Роскосмоса» создано 58 подразделений внутреннего аудита, в том числе 43 отдела внутреннего аудита и введены должности 15 внутренних аудиторов, сообщает 4 октября пресс-служба госкорпорации.

Вопрос создания вертикально-интегрированной системы внутреннего контроля и внутреннего аудита накануне обсудили участники семинара, организованного госкорпорацией. На встрече был изучен опыт работы в этом направлении с апреля 2019 года, а до подразделений предприятий доведены основные типовые документы, касающиеся построения системы аудита.

Таким образом, пояснили в «Роскосмосе», работа на первом этапе в целом завершена, поэтому в настоящее время начинается развертывание функционала созданных подразделений, проведения сквозных и тематических проверок по всем предприятиям отрасли. В результате руководство госкорпорации сможет усилить контроль за законностью финансово-хозяйственной деятельности на местах.

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