Ростов-на-Дону, , 15:04 — REGNUM В Ростовской области будет снят полнометражный художественно-документальный фильм «Казаки». Об этом сообщили ИА REGNUM в донском праивтельстве 4 октября.

Уточняется, что над созданием кинокартины будут трудиться сотрудники известного продюсерского центра совместно со студией Аркадия Мамонтова. Ожидается, что фильм покажут в эфире российского федерального канала.

ИА REGNUM напоминает, что в год 450-летия служения донских казаков российскому государству в Ростовской области выйдет трёхтомник «История донского казачества».

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