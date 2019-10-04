Пусан, Южная Корея, , 14:57 — REGNUM 3 октября в южнокорейском городе Пусан открылся 24-й Международный кинофестиваль (BIFF), сообщает Yonhap News.

В этом году на фестивале покажут 303 картины из 85 стран мира. Фестиваль открыл фильм казахстанского режиссёра Ерлана Нурмухамбетова «Конокрады» (The Horse Thieves. Roads of Time).

Известно, что картины будут показаны в шести кинотеатрах, включая Lotte Cinema Centum City, CGV Centum City, Megabox Haeundae, Lotte Cinema Daeyoung.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет специальный показ фильмов, посвященный 100-летию корейского кинематографа, показ 53 фильмов в формате VR, форум, на котором участники обсудят тенденции развития киноиндустрии, вручение премий за лучший азиатский телесериал Asia Content Awards.

На церемонии закрытия, которая состоится 12 октября, будет показан фильм южнокорейского режиссера Им Дэ Хёна «Лунная зима» (Moonlit Winter).