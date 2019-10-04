Москва, , 15:06 — REGNUM Российские космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов 4 октября рассказали, как они спят на борту МКС. Они связались с пресс-центром МИА «Россия сегодня», чтобы поддержать конкурс по отбору в отряд космонавтов, передает РИА «Новости».

Покорители космоса рассказали об условиях работы на орбите и о том, как они спят в состоянии невесомости.

«Не надо переворачиваться с боку на бок. Все время находишься в легком подвешенном состоянии. У меня ощущение от сна, это проваливаешься в колодец», — поделился ощущениями Скворцов.

Он также рассказал, что во время своей третьей космической экспедиции сны видит, но редко. А видел ли их во время первого полета, не помнит.

«Я дома на Земле вижу сны довольно редко, и здесь так же. Просто тут весь день крутишься во всех смыслах, поэтому только добраться до своей каюты», — рассказал о себе Скрипочка.

Напомним, 3 октября с орбиты на Землю вернулись Алексей Овчинин (Россия), Ник Хейг (США) и Хазаа аль-Мансури (ОАЭ). В настоящее время на борту МКС, кроме российских космонавтов, находятся Кристина Кук, Эндрю Моргана и Джессика Меир (США), а также Лука Пармитано (Италия).