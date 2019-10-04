Аддис-Абеба, , 18:01 — REGNUM Бесценная эфиопская корона XVIII века, вывезенная из страны бывшим эфиопским беженцем в Нидерланды и хранившаяся у него в течение 21 года, будет возвращена обратно в Эфиопию. Идея вернуть богато украшенный позолоченный медный головной убор с изображениями Христа и Двенадцати Апостолов возникла после того, как эфиопский беженец, ставший гражданином Нидерландов, Сирак Асфау, связался с голландским «детективом по искусству» Артуром Брэндом. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

По сообщению местных СМИ, корона, которая в настоящее время находится в безопасном месте, вскоре будет передана эфиопским властям. Асфау, который работает консультантом по управлению в правительстве Нидерландов, бежал из страны в конце 1970-х годов во время так называемых «красных терроров».

После того, как Асфау поселился в Нидерландах, он принимал поток эфиопов, в том числе пилотов и дипломатов, а также людей, которые бежали от репрессий в самой древней стране Африки. В поисках какого-то документа Асфау наткнулся на корону в чемодане, оставленном одним из его посетителей в апреле 1998 года. Несмотря на то, что он понял, что эта реликвия принадлежит Эфиопии, он колебался, вернуть ли корону на родину, так как страной на тот момент управляло однопартийное правительство.

Асфау, однако, заявил, что когда премьер-министр Абий Ахмед вступил в должность в 2018 году, он почувствовал, что в Эфиопии все изменилось достаточно, чтобы наконец вернуть корону.

Якопо Гниски, научный сотрудник Оксфордского университета, который также исследовал артефакт и подтвердил его подлинность, сказал, что существует всего менее двух десятков таких корон, называемых «зюд». «Эти короны имеют большое культурное и символическое значение для Эфиопии, поскольку обычно высокопоставленные чиновники дарили их церквям в рамках практики, которая уходит еще в позднюю античность», — добавил он.