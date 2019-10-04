Рига, , 14:44 — REGNUM Число детей с психическими расстройствами в Латвии будет только расти, а доказательством тому служит резкий всплеск количества таких детей в благополучной Финляндии, считает министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле. Соответствующую запись, которая в Латвии вызвала широкую дискуссию, чиновник сделала на своей странице в социальной сети Twitter. Мнение Винькеле приводит латвийский новостной портал Mixnews.

«Руководитель Хельсинской клиники Яри Петая рассказал, что стремительно растет количество детей с психическими заболеваниями. В его больнице количество больных детей составляет 20% от общего числа больных. Также и Латвия должна быть готова к более всесторонней и многопрофильной психиатрической помощи детям», — написала она.

С чиновницей согласен латвийский психотерапевт Марис Силиньш, который считает, что для роста психических расстройств среди детей в Латвии есть все предпосылки. Специалист в этом винит жизнь современного общества в стране, когда ребёнок с первых месяцев жизни растёт в окружении родителей, находящихся в постоянном стрессовом состоянии, которые ведут нездоровый образ жизни, употребляя алкоголь, табак, психотропные вещества, а еда в магазинах — генетически модифицированная.

Исследователь и преподаватель Латвийского университета Иева Стокенберга, автор научной работы об «индустриализации счастья», посчитала, что профилактикой расстройств может стать включение в школьную программу «социально-эмоционального» обучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, латвийские медики уже несколько лет фиксируют рост количества пациентов с психическими расстройствами. Так, с 2009 по 2016 год число таких пациентов увеличилось на 21%. А помощь психотерапевтов в 2014 году уже получало 6% жителей страны, или свыше 120 тыс. человек.

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