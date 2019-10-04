Аддис-Абеба, , 14:46 — REGNUM Первая леди Эфиопии, жена премьер-министра Зинаш Таячеу открыла в эфиопском городе Кускуам-Берхане детский дом, который был построен на пожертвования властей на общую сумму в 350 тысяч долларов США. В церемонии открытия участвовали министр труда и социальных дел Эфиопии Эргоге Тесфае, заместитель мэра города Аддис-Абеба Такеле Ума и другие официальные лица. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

По словам первой леди, в новом центре помощи детям-сиротам есть библиотека вместимостью 72 человека, столовая, конференц-зал, административные помещения, спальни на 96 детей и учебные классные комнаты. Она отметила, что на завершение строительства центра ушло всего шесть месяцев.

Первая леди в связи с этим поблагодарила тех, кто внес вклад в завершение проекта в короткие сроки с требуемыми стандартами качества. В настоящее время офис первой леди осуществляет по всей Эфиопии 20 проектов по строительству зданий средней школы в разных частях страны.