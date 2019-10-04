Нью-Дели, , 16:22 — REGNUM Министр окружающей среды Индии Пракаш Джавадекар заявил, что новым этапом федеральной программы «Сваччх Бхарат» («Чистая Индия») станет борьба с пластиковыми отходами. Об этом 3 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В интервью изданию Пракаш Джавадекар подчеркнул, что для сокращения использования пластика в стране правительство Индии намерено начать крупнейшую в своём роде программу по повышению осведомлённости населения Индии о вреде пластиковых изделий и отходов.

«Сначала мы построили по всей Индии 100 миллионов туалетов — теперь же мы постепенно откажемся от одноразового пластика», — заявил министр.

По словам политика, предпринятые меры вдохновят всех индийцев добровольно сократить использование пластика.

Напомним, что Индия выбрасывает почти 20 тысяч тонн пластика ежегодно. Лишь 13−14 тысяч тонн пластиковых отходов проходят вторичную переработку.

Напомним, что в своей речи по случаю Дня независимости Индии 15 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о намерении Индии полностью отказаться от использования одноразового пластика. Под запрет должны были попасть шесть категорий пластиковых изделий: пакеты, стаканчики, тарелки, небольшие бутылки, трубочки и пластиковые фильтр-пакеты.

Старт программы был запланирован на 2 октября, однако впоследствии власти перенесли сроки начала действия федеральной программы из-за экономического спада и тяжёлого положения индийской промышленности.