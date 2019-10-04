Нью-Дели, , 16:19 — REGNUM Правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди отложило старт новой программы, направленной на борьбу с использованием одноразового пластика. Об этом 3 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

На официальной странице программы «Сваччх Бхарат» («Чистая Индия») власти Индии сообщили, что вместо всеобъемлющего запрета изделий из одноразового пластика Нью-Дели запустит новую общественную кампанию, направленную на информирование общества о вреде одноразового пластика.

Правительство Индии рассчитывает, что в результате указанных мер население южноазиатского государство само сократит использование одноразового пластика. Сообщается, что перенос начала действия запрета одноразового пластика был обусловлен экономическим спадом и сложным положением в промышленном секторе индийской экономики.

Напомним, что в своей речи по случаю Дня независимости Индии 15 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о намерении Индии полностью отказаться от использования одноразового пластика. Под запрет должны были попасть шесть категорий пластиковых изделий: пакеты, стаканчики, тарелки, небольшие бутылки, трубочки и пластиковые фильтр-пакеты. Старт программы был запланирован на 2 октября.