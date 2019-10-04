Пекин, , 14:38 — REGNUM Северокорейский студент установил новый мировой рекорд по запоминанию слов, сообщает северокорейская газета Rodong Sinmun.

Согласно данным, опубликованным 4 октября, второкурсница Педагогического университета имени Ким Хён Джик Ли Сон Ми запомнила 302 случайных слова за 15 минут в рамках 27-го чемпионата мира по памяти, прошедшего 22 декабря 2018 года в Гонконге.

Известно, что на сайте рекордов Гиннеса также появилась информация о том, что представительница Северной Кореи запомнила больше слов, чем ее соперники.

Чемпионат мира по памяти («Интеллектуальная олимпиада») — спортивное состязание, в котором участники запоминают как можно больше информации за определённый период времени. Чемпионат проходил ежегодно с 1991 года, за исключением 1992 года.

Отметим, что с 2009 года в Северной Корее ежегодно проводятся конкурсы по скорочтению среди студентов языковых школ и школ для одаренных детей. С 2012 года данный конкурс ввели в технических университетах, а с 2015 года — в педагогических университетах.