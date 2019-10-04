Москва, , 14:33 — REGNUM В России в 2019 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) по разным предметам сдали на 100 баллов более шести тысяч выпускников школ, заявил 4 октября замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Стобалльников — свыше 6 тыс. по разным предметам. И высокобалльников — большие цифры», — сказал он в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекта», добавив, что по итогам ЕГЭ 2,2% выпускников не получили аттестаты и пересдавали экзамены осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительный период сдачи ЕГЭ стартовал 3 сентября и продлился до 20 сентября.

Сдать экзамены по русскому языку и базовой математике могли обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

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