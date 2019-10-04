Нью-Дели, 4 октября 2019, 16:17 — REGNUM Министр туризма Индии Прахлад Пател объявил о намерении властей запретить использование одноразового пластика в окрестностях местных достопримечательностей. Об этом 3 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.
В ходе пресс-конференции Прахлад Пател подчеркнул, что отныне использование одноразового пластика будет полностью запрещено в исторических зданиях и вблизи 100 метров от них.
«Указанная мера позволит сохранить эстетику исторических районов и повысить туристическую привлекательность Индии», — заявил индийский чиновник.
Напомним, что ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о намерении правительства Индии ввести запрет на шесть категорий изделий из одноразового пластика. Старт новой программы был запланирован на 2 октября, однако впоследствии правительство Индии приняло решение о переносе сроков запуска данной кампании.