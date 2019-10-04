Нью-Йорк, США, , 14:33 — REGNUM Шведская экологическая активистка Грета Тунберг и правозащитница из Камеруна Дивина Малум получили Международную детскую премию мира. Об этом 4 октября сообщила организация KidsRights, которая является учредителем данной премии.

«Они законные победители Международной детской премии мира», — заявил основатель KidsRights и председатель экспертного комитета Марк Дулларт, также отметив, что влияние и Греты, и Дивины на будущее многих детей неоспоримо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 24 сентября, 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.

Читайте также: Путин прокомментировал позицию экоактивистки Греты Тунберг

Читайте также: Слова Путина вытеснили цитату Трампа из микроблога Тунберг