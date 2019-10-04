Цхинвал, , 14:26 — REGNUM В приграничные села Южной Осетии Уиста (Цнелис), Балта, Лопан, Калет и Метех Знаурского района 3 октября была доставлена гуманитарную помощь от президента республики Анатолия Бибилова. Об этом сообщает ИА «Рес».

В составе гуманитарного груза более 100 мешков муки, сахара и масло. Жители приграничных сел отметили, что уже не первый раз получают помощь от президента.

Депутат парламента Южной Осетии Виталий Икоев указал, что действия руководства направлены на поддержку жителей приграничных сел, оказавшихся в сложной ситуации. «Мы все прекрасно знаем, в какой сложной ситуации на данный момент находятся эти села и как они нуждаются в нашей с вами поддержке. В последнее время жители данных сел особо чувствуют заботу властей», — пояснил Икоев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце августа вблизи села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии грузинские службы установили незаконный полицейский блокпост. Цхинвал потребовал убрать пост, на что в Тбилиси ответили отказом.