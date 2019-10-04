Москва, , 14:22 — REGNUM Сегодня, 4 октября, министр просвещения РФ Ольга Васильева поздравила педагогов с профессиональным праздником — Днём учителя, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

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«Учительство в России — особая миссия, степень значимости которой с каждым годом растет. Воспитать Человека — непростая, но очень важная задача, справиться с ней могут только искренне любящие своё дело люди», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава Минпросвещения РФ поблагодарила педагогов за титанический труд, неравнодушие, за теплоту сердец, за терпение и преданность и пожелал успехов, здоровья, и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1994 года День учителя в России отмечают традиционно 5 октября. Это праздник отмечают не только в РФ, но и еще в 100 странах мира.

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