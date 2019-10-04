Красноярск, , 14:12 — REGNUM Сильный ветер ожидается в Красноярске. Об этот ИА REGNUM сообщили 4 октября в мэрии, ссылаясь на данные Среднесибирского УГМС.

Согласно прогнозу, днём 5 октября в центральных районах Красноярского края местами ожидаются порывы западного ветра до 15−20 м/с.

Красноярцам советуют соблюдать меры безопасности, в частности, ограничить выход из зданий при сильном ветре и держаться в стороне от рекламных щитов и других лёгких конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, о неблагоприятных погодных явлениях погоды на 5−6 октября предупредили и жителей Иркутской области.

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