Рига, , 14:09 — REGNUM В Латвии не смогут решить проблему нехватки кадров в службе неотложной медпомощи, а виной тому отсутствие новых специалистов, старение общества и общее сокращение населения, считает глава латвийской «Скорой помощи» Лиене Ципуле. Её слова цитирует портал латвийского общественного вещателя LSM.

По её словам, для амортизации этих проблем, служба намерена искать как «свежую кровь», так и перевести бригады «скорых» на два человека, где медицинскую помощь должен будет оказывать и водитель «скорой». По её словам, водители «неотложек» уже сегодня активно помогают врачам, а для полноценного включения в этот процесс им будет предложено проходить обучающие курсы для получения соответствующей квалификации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях Латвии в целом говорят о кризисе нехватки кадров, который усугубляют низкие зарплаты медиков. В августе 2019 года из-за высокой нагрузки были прекращены операции в больнице второго по величине города страны Даугавпилсе. Латвийские власти при этом обещали повышение зарплат врачей уже с 2020 года, но позже признались, что «обманули ожидания».

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